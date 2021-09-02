В Госдуме поддержали призыв ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT призыв к международному сообществу ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.

По мнению депутата, «в украинском вопросе сегодня тон задаёт Вашингтон».

«Если примут там решение поставлять Украине легальное оружие, то весь коллективный Запад побежит наперегонки предлагать свои образцы. А начнёт Вашингтон крутить носом — Украина ни одного патрона не получит», — считает Бальбек.

Он уточнил, что при этом США не признают конфликт на Украине гражданской войной.

«Придумывают какие-то маловразумительные отговорки типа набившего оскомину слогана «российская агрессия», — заключил парламентарий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.

Захарова добавила, что сообщество должно признать факт гражданской войны в стране.