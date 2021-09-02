В Госдуме поддержали призыв ввести эмбарго на поставки оружия Украине

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT призыв к международному сообществу ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.
В Госдуме поддержали призыв ввести эмбарго на поставки оружия Украине
  • РИА Новости

По мнению депутата, «в украинском вопросе сегодня тон задаёт Вашингтон».

«Если примут там решение поставлять Украине легальное оружие, то весь коллективный Запад побежит наперегонки предлагать свои образцы. А начнёт Вашингтон крутить носом — Украина ни одного патрона не получит», — считает Бальбек.

Он уточнил, что при этом США не признают конфликт на Украине гражданской войной.

«Придумывают какие-то маловразумительные отговорки типа набившего оскомину слогана «российская агрессия», — заключил парламентарий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.

Захарова добавила, что сообщество должно признать факт гражданской войны в стране.

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