Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Путина и Лукашенко

Главным вопросом на предстоящей встрече президентов Белоруссии и России, Александра Лукашенко и Владимира Путина, будет обсуждение 28 союзных программ.

Об этом рассказал, как сообщает БЕЛТА, глава белорусского МИД Владимир Макей.

«На предстоящей встрече наверняка главным вопросом будет обсуждение 28 союзных программ. На этой встрече, я предполагаю, будут приняты соответствующие решения по их дальнейшей реализации», — сказал министр.

Ранее Лукашенко назвал сроки подписания союзных программ с Россией.

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встретятся 9 сентября в российской столице.