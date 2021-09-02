Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Путина и Лукашенко

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Главным вопросом на предстоящей встрече президентов Белоруссии и России, Александра Лукашенко и Владимира Путина, будет обсуждение 28 союзных программ.
Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Путина и Лукашенко
  • Reuters

Об этом рассказал, как сообщает БЕЛТА, глава белорусского МИД Владимир Макей.

«На предстоящей встрече наверняка главным вопросом будет обсуждение 28 союзных программ. На этой встрече, я предполагаю, будут приняты соответствующие решения по их дальнейшей реализации», — сказал министр.

Ранее Лукашенко назвал сроки подписания союзных программ с Россией.

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встретятся 9 сентября в российской столице.

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