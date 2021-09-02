Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Путина и Лукашенко
- Reuters
Об этом рассказал, как сообщает БЕЛТА, глава белорусского МИД Владимир Макей.
«На предстоящей встрече наверняка главным вопросом будет обсуждение 28 союзных программ. На этой встрече, я предполагаю, будут приняты соответствующие решения по их дальнейшей реализации», — сказал министр.
Ранее Лукашенко назвал сроки подписания союзных программ с Россией.
Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встретятся 9 сентября в российской столице.