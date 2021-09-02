В Литве отмечено самое большое с мая число случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Литве зафиксировали антирекорд по суточному приросту инфицированных коронавирусом с мая 2021 года, прирост составил более 800 случаев.
В Литве отмечено самое большое с мая число случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

«После проверки тестов и анализов установлено 807 новых случаев заболевания. Столь высокого уровня инфицирования за сутки не было с мая», — приводит ТАСС сообщение департамента статистики при правительстве республики.

4 июня в Литве было зафиксировано 370 новых случаев инфицирования за сутки, после чего заболеваемость стала спадать. На 1 июля суточный показатель составлял всего 33 случая. В тот день правительство отменило общенациональный карантин по коронавирусу.

Также сообщалось, что правительство Литвы с 13 сентября вводит новые ограничения прав для не привившихся от коронавируса граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить