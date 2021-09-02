В Литве отмечено самое большое с мая число случаев коронавируса за сутки
- Reuters
«После проверки тестов и анализов установлено 807 новых случаев заболевания. Столь высокого уровня инфицирования за сутки не было с мая», — приводит ТАСС сообщение департамента статистики при правительстве республики.
4 июня в Литве было зафиксировано 370 новых случаев инфицирования за сутки, после чего заболеваемость стала спадать. На 1 июля суточный показатель составлял всего 33 случая. В тот день правительство отменило общенациональный карантин по коронавирусу.
Также сообщалось, что правительство Литвы с 13 сентября вводит новые ограничения прав для не привившихся от коронавируса граждан.