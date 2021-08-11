В Литве ограничат права не привитых от коронавируса граждан

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Правительство Литвы с 13 сентября вводит новые ограничения прав для не привившихся от коронавируса граждан, сообщает Delfi.
В Литве ограничат права не привитых от коронавируса граждан
  • Reuters

Согласно постановлению кабмина страны, с 13 сентября без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста жителям будет ограничена доступность большинства контактных услуг.

Теперь непривитые граждане смогут совершать покупки только в небольших магазинах и аптеках. Они также не смогут посещать салоны красоты, рестораны, кафе и массовые мероприятия на закрытых площадках.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис заявил, что ограничения вводятся для того, чтобы растущая заболеваемость коронавирусом не препятствовала оказанию других медуслуг.

С 31 мая в Литве стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для всех желающих, достигших 16 лет. 

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