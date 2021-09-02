В Финляндии допустили отмену ограничений по коронавирусу в октябре

Короткая ссылка
Премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила, что большинство ограничений, введённых в стране из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены уже в октябре.
В Финляндии допустили отмену ограничений по коронавирусу в октябре
  • Reuters

«Согласно текущей оценке, в октябре мы могли бы отказаться от ограничений. Это зависит от достижения необходимого уровня вакцинации населения», — приводит ТАСС её слова.

Марин отметила, что заградительные меры можно будет отменить, если более 80% населения старше 12 лет будут привиты от COVID-19. Обе дозы вакцины в Финляндии к настоящему времени получили уже 57% жителей.

В июле представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить