В Финляндии допустили отмену ограничений по коронавирусу в октябре

Премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила, что большинство ограничений, введённых в стране из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены уже в октябре.

«Согласно текущей оценке, в октябре мы могли бы отказаться от ограничений. Это зависит от достижения необходимого уровня вакцинации населения», — приводит ТАСС её слова.

Марин отметила, что заградительные меры можно будет отменить, если более 80% населения старше 12 лет будут привиты от COVID-19. Обе дозы вакцины в Финляндии к настоящему времени получили уже 57% жителей.

В июле представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса.