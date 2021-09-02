В СНГ встревожены рисками переноса терроризма из Афганистана в страны СНГ

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что обеспокоен существующими рисками переноса террористической активности из Афганистана в страны СНГ.

«Есть вероятность, что, базируясь в Афганистане, свои политические цели боевики международных террористических организаций (МТО) планируют реализовывать в сопредельных государствах, в том числе входящих в состав СНГ», — приводит ТАСС заявление Новикова.

Он добавил, что беспокойство вызывают риски переноса террористической активности на территории стран СНГ.

По его мнению, ситуация в Афганистане особенно значима для близлежащих приграничных государств — Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

Ранее страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества заявили о своей готовности развивать сотрудничество с Афганистаном в рамках борьбы с терроризмом и наркопреступностью.