Грузия приняла участие в эвакуации более 2,5 тысячи человек из Афганистана

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В пресс-службе МИД Грузии заявили, что с помощью транзитного узла в Тбилисском международном аэропорту страна приняла участие в эвакуации более 2,5 тыс. человек из Афганистана.
Грузия приняла участие в эвакуации более 2,5 тысячи человек из Афганистана
  • Reuters

«Более 2,5 тыс. граждан, эвакуированных из Афганистана, были эвакуированы через Тбилиси», — говорится в заявлении грузинского МИД.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил сотрудников ведомства за выполненную работу по эвакуации людей из Афганистана.

Ранее сообщалось, что власти Грузии разместили на территории Тбилисского международного аэропорта военно-транспортные самолёты НАТО, которые совершают эвакуационные рейсы в Кабул.

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