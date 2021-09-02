Грузия приняла участие в эвакуации более 2,5 тысячи человек из Афганистана
- Reuters
«Более 2,5 тыс. граждан, эвакуированных из Афганистана, были эвакуированы через Тбилиси», — говорится в заявлении грузинского МИД.
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поблагодарил сотрудников ведомства за выполненную работу по эвакуации людей из Афганистана.
Ранее сообщалось, что власти Грузии разместили на территории Тбилисского международного аэропорта военно-транспортные самолёты НАТО, которые совершают эвакуационные рейсы в Кабул.