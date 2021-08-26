В аэропорту Тбилиси разместили самолёты НАТО для полётов в Кабул

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Власти Грузии разместили на территории Тбилисского международного аэропорта военно-транспортные самолёты НАТО, которые совершают эвакуационные рейсы в Кабул.
В аэропорту Тбилиси разместили самолёты НАТО для полётов в Кабул
  • Reuters

«Сегодня, когда трагические события в Афганистане поставили нас перед опасностью масштабного гуманитарного кризиса, Грузия вновь стоит рядом с партнёрами и активно участвует в гуманитарных и эвакуационных процессах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского правительства.

Отмечается, что в Тбилисском аэропорту расположились военно-транспортные самолёты организации военно-транспортных перевозок НАТО, которые ежедневно выполняют полёты в Кабул.

Ранее сообщалось, что группа граждан Грузии эвакуирована из Афганистана.

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