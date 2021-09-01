Захарова раскритиковала отказ Украины пускать машины с приднестровскими номерами

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Отказ Украины пускать на свою территорию автомобили с номерными знаками Приднестровья возмутителен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова раскритиковала отказ Украины пускать машины с приднестровскими номерами
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

«С 1 сентября 2021 года Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тыс. автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан» — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД России.

По её словам, это решение окажет негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре.

Она отметила, что таким образом Украина дискредитирует себя как гаранта и посредника в приднестровском урегулировании.

10 июля высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья.

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