Захарова раскритиковала отказ Украины пускать машины с приднестровскими номерами

Отказ Украины пускать на свою территорию автомобили с номерными знаками Приднестровья возмутителен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С 1 сентября 2021 года Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тыс. автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан» — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД России.

По её словам, это решение окажет негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре.

Она отметила, что таким образом Украина дискредитирует себя как гаранта и посредника в приднестровском урегулировании.

10 июля высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья.