Суд в Молдавии отменил закрытие избирательных участков для приднестровцев

Высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья. Об этом сообщил бывший молдавский президент Игорь Додон.

«Важное решение — удалось отстоять открытие 41 избирательного участка для наших сограждан, живущих в Приднестровье! Только что Высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение Апелляционного суда от 8 июля о закрытии 29 из 42 участков», — написал он в Telegram.

Как пишет РИА Новости, ранее Центризбирком Молдавии решил открыть 44 избирательных участка для жителей территорий, подконтрольных Тирасполю. Это решение было опротестовано. По решению суда ЦИК сократила количество участков до 41, а Апелляционная палата Кишинёва постановила сократить количество участков до 12.

После этого ЦИК опротестовала решение в Высшей судебной палате.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля. Участвовать в них будут 22 партии и блока и один независимый кандидат.