Зеленский обсудил с главой Пентагона противодействие России в Азово-Черноморском регионе

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Отмечается, что украинский лидер и глава Минобороны США в рамках переговоров уделили особое внимание ситуации в Донбассе и обсудили перспективы развития сотрудничества для противодействия России в Азово-Черноморском регионе.

«Ситуация в Чёрном море требует коллективного ответа в сфере безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее поделился опасениями о безоговорочном доминировании России в Чёрном море.