Зеленский обсудил с главой Пентагона противодействие России в Азово-Черноморском регионе

Короткая ссылка
В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Зеленский обсудил с главой Пентагона противодействие России в Азово-Черноморском регионе
  • Reuters

Отмечается, что украинский лидер и глава Минобороны США в рамках переговоров уделили особое внимание ситуации в Донбассе и обсудили перспективы развития сотрудничества для противодействия России в Азово-Черноморском регионе.

«Ситуация в Чёрном море требует коллективного ответа в сфере безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее поделился опасениями о безоговорочном доминировании России в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить