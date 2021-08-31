Аналитики прокомментировали слова Зеленского о российском газе

Политолог Юрий Светов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ — самый грязный в мире.

По мнению Юрия Светова, Зеленский от отчаяния и от того, что не получается остановить «Северный поток — 2», начинает изобретать «самые фантастические» заявления.

«Оказывается, чистота газа определяется коррупцией. Учитывая, что на Украине бесконечные скандалы идут вокруг «Нафтогаза», вокруг этой перекачивающей системы, на которой обогащаются украинские чиновники, ему, видимо, лучше известно, как загрязняется газ, когда он проходит через коррупционную систему Украины», — пояснил эксперт.

При этом Станислав Митрахович напомнил, что заявление украинского лидера — повторение высказывания министра энергетики США.

При этом, как объяснил аналитик, утечки метана — явление, которое существует в разных странах.

«Я бы не сказал, что есть какие-то общепризнанные исследования — научные, академические, — что российские компании чаще других допускают утечки метана. Если говорить про транспортировку газа, то как раз то, что предлагает Россия (транспортировку по современным трубам типа «Северный поток», «Северный поток — 2»), — это самое лучшее, что может быть. По поводу коррупции и всего прочего: Украина для западных партнёров — это символ коррупции», — заключил специалист.

Ранее Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире «из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».