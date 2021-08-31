Аналитики прокомментировали слова Зеленского о российском газе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский газ — самый грязный в мире.
Аналитики прокомментировали слова Зеленского о российском газе
  • Reuters

По мнению Юрия Светова, Зеленский от отчаяния и от того, что не получается остановить «Северный поток — 2», начинает изобретать «самые фантастические» заявления.

«Оказывается, чистота газа определяется коррупцией. Учитывая, что на Украине бесконечные скандалы идут вокруг «Нафтогаза», вокруг этой перекачивающей системы, на которой обогащаются украинские чиновники, ему, видимо, лучше известно, как загрязняется газ, когда он проходит через коррупционную систему Украины», — пояснил эксперт.

При этом Станислав Митрахович напомнил, что заявление украинского лидера — повторение высказывания министра энергетики США.

При этом, как объяснил аналитик, утечки метана — явление, которое существует в разных странах.

«Я бы не сказал, что есть какие-то общепризнанные исследования — научные, академические, — что российские компании чаще других допускают утечки метана. Если говорить про транспортировку газа, то как раз то, что предлагает Россия (транспортировку по современным трубам типа «Северный поток», «Северный поток — 2»), — это самое лучшее, что может быть. По поводу коррупции и всего прочего: Украина для западных партнёров — это символ коррупции», — заключил специалист.

Ранее Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире «из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить