Украина предложила Google способ уменьшения объёма российского контента в украинском YouTube
- Reuters
Как он написал на своей странице в Facebook, Украина предложила американской корпорации привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.
«Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатией... обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент... Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент», — написал Фёдоров.
Вместе с этим он предположил, что данная мера откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.
В апреле YouTube по просьбе Киева заблокировал три украинских телеканала.