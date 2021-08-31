Украина предложила Google способ уменьшения объёма российского контента в украинском YouTube

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Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что украинская сторона предложила Google способ уменьшения объёма российского контента в украинском YouTube.
Украина предложила Google способ уменьшения объёма российского контента в украинском YouTube
  • Reuters

Как он написал на своей странице в Facebook, Украина предложила американской корпорации привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.

«Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатией... обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube. Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент... Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент», — написал Фёдоров.

Вместе с этим он предположил, что данная мера откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

В апреле YouTube по просьбе Киева заблокировал три украинских телеканала.

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