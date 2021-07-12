В СНБО Украины высказались о возможности блокировки Facebook в стране

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказался о возможности блокировки Facebook в стране.
В СНБО Украины высказались о возможности блокировки Facebook в стране
  • Reuters

«Вы представляете, что вы говорите? Как на Украине заблокировать Facebook? Это невозможно», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вёл «24 канал».

Он добавил, что власти Украины продолжат борьбу с пользователями соцсети, которые «занимаются политической грязью».

«К сожалению, таких людей много, но по отношению к обычным пользователям их мало. Мы рассматриваем варианты того, как с ними бороться. Мы это делаем. Но то, чтобы заблокировать, — нет», — цитирует его издание «Гордон».

В апреле YouTube по просьбе Киева заблокировал три украинских телеканала.

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