ДНР запросила внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщили в МИД ДНР.
«Всего за семь дней ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, а также были повреждены 17 жилых домов, четыре объекта инфраструктуры, две единицы личного транспорта», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что пик эскалации пришёлся на 28 августа.
31 августа представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномёта территорию на западе Донецка.