ДНР запросила внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе

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Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с эскалацией на линии соприкосновения.
ДНР запросила внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МИД ДНР.

«Всего за семь дней ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, а также были повреждены 17 жилых домов, четыре объекта инфраструктуры, две единицы личного транспорта», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что пик эскалации пришёлся на 28 августа.

31 августа представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномёта территорию на западе Донецка.

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