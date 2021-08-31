ДНР запросила внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе

Самопровозглашённая Донецкая народная республика (ДНР) инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в связи с эскалацией на линии соприкосновения.

Об этом сообщили в МИД ДНР.

«Всего за семь дней ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, а также были повреждены 17 жилых домов, четыре объекта инфраструктуры, две единицы личного транспорта», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что пик эскалации пришёлся на 28 августа.

31 августа представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномёта территорию на западе Донецка.