В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномёта территорию на западе Донецка.
В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вооружённые формирования Украины открыли миномётный огонь в направлении посёлка Старомихайловка на западе Донецка... Уточняется, что в 14:25 по направлению от Красногоровки к Старомихайловке было выпущено девять мин калибра 120 мм», — заявили в СЦКК.

В представительстве отметили, что попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушения режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили о гибели четырёх человек при обстреле со стороны украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить