В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные обстреляли из миномёта территорию на западе Донецка.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вооружённые формирования Украины открыли миномётный огонь в направлении посёлка Старомихайловка на западе Донецка... Уточняется, что в 14:25 по направлению от Красногоровки к Старомихайловке было выпущено девять мин калибра 120 мм», — заявили в СЦКК.

В представительстве отметили, что попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушения режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили о гибели четырёх человек при обстреле со стороны украинских военных.