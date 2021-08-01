В ДНР заявили о гибели четырёх человек при обстреле со стороны украинских военных

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что четыре военнослужащих ДНР погибли при обстреле со стороны украинских военных в районе Петровского.
В ДНР заявили о гибели четырёх человек при обстреле со стороны украинских военных
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на военное ведомство республики.

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей республики погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», — сообщили там.

Как пишет агентство, ранее в районе Петровского боец ДНР получил ранения в результате обстрела. За пострадавшим отправили санитарный автомобиль, который подвергся атаке.

Уточняется, что ВСУ заранее были уведомлены об отправке эвакуационной группы, дополнительно был запрошен режим тишины.

29 июля в ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих при обстрелах.

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