В ДНР заявили о гибели четырёх человек при обстреле со стороны украинских военных

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что четыре военнослужащих ДНР погибли при обстреле со стороны украинских военных в районе Петровского.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на военное ведомство республики.

«С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов четверо защитников нашей республики погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», — сообщили там.

Как пишет агентство, ранее в районе Петровского боец ДНР получил ранения в результате обстрела. За пострадавшим отправили санитарный автомобиль, который подвергся атаке.

Уточняется, что ВСУ заранее были уведомлены об отправке эвакуационной группы, дополнительно был запрошен режим тишины.

29 июля в ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих при обстрелах.