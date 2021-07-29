В ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих при обстрелах

Трое военнослужащих самопровозглашённой ДНР погибли, ещё один получил ранения в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины.

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов трое защитников нашей республики погибли и один с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу города Донецка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ответных действий сил ДНР трое украинских военнослужащих получили ранения.

14 июля сообщалось, что подразделения украинских силовиков обстреляли из миномётов окрестности села Весёлое к северу от Донецка.