В ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих при обстрелах

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Трое военнослужащих самопровозглашённой ДНР погибли, ещё один получил ранения в результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины.
В ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих при обстрелах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов трое защитников нашей республики погибли и один с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу города Донецка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ответных действий сил ДНР трое украинских военнослужащих получили ранения. 

14 июля сообщалось, что подразделения украинских силовиков обстреляли из миномётов окрестности села Весёлое к северу от Донецка.

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