Военно-транспортные самолёты США совершили полёт над Киевом
- @USEmbassyKyiv
Об этом сообщило американское посольство на Украине в Twitter.
Отмечается, что два самолёта MC-130 Commando II Командования сил специальных операций США в Европе осуществили полёт над Киевом.
Уточняется, что силы спецопераций США вместе с Украиной в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии, командование решило провести полёт над Киевом.
Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября.