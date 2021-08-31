Военно-транспортные самолёты США совершили полёт над Киевом

Два военно-транспортных самолёта США MC-130 совершили полёт над центром Киева.

Об этом сообщило американское посольство на Украине в Twitter.

Отмечается, что два самолёта MC-130 Commando II Командования сил специальных операций США в Европе осуществили полёт над Киевом.

Уточняется, что силы спецопераций США вместе с Украиной в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии, командование решило провести полёт над Киевом.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября.