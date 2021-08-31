Путин поздравил Жапарова с 30-летием независимости Киргизии

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 30-летием независимости республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Налажен содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что Россия и Киргизия продолжат «всемерное наращивание двусторонних связей».

2 августа Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении.