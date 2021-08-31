Путин поздравил Жапарова с 30-летием независимости Киргизии
- РИА Новости
«Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Налажен содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС», — говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что Россия и Киргизия продолжат «всемерное наращивание двусторонних связей».
2 августа Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении.