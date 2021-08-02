Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьера Армении

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Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении.
Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьера Армении
  • kremlin.ru

Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Примите поздравления по случаю вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений», — заявил Путин.

Он добавил, что в России готовы к продолжению конструктивного диалога с Ереваном и совместной работы по актуальным вопросам.

Президент Армении Армен Саркисян ранее назначил премьером республики Никола Пашиняна. На должность главы Минобороны страны утверждён Аршак Карапетян.

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