Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьера Армении
- kremlin.ru
Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Примите поздравления по случаю вашего назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений», — заявил Путин.
Он добавил, что в России готовы к продолжению конструктивного диалога с Ереваном и совместной работы по актуальным вопросам.
Президент Армении Армен Саркисян ранее назначил премьером республики Никола Пашиняна. На должность главы Минобороны страны утверждён Аршак Карапетян.