В офисе Зеленского рассказали об условиях для наступления Киева на Донбасс

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что для наступления Украины на Донбасс должны сложиться «экстраординарные условия».

«Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление», — заявил Арестович.

Он уточнил, что Киев начнёт наступление на Донбасс в том случае, если Россия нападёт на Украину.

«Они (россияне. — RT) не оставят нам выбора, тогда мы пойдём воевать и даже пойдём в контрнаступление», — добавил советник главы офиса Зеленского.

По его словам, наступление на Донбасс чревато потерями среди мирного населения, которое преимущественно составляют украинские граждане.

Арестович подчеркнул, что Киев до последнего не пойдёт на такой шаг.

13 августа в Донбассе начались масштабные учения Службы безопасности Украины (СБУ) по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.