В Донбассе начинаются учения СБУ

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Масштабные учения Службы безопаснсоти Украины (СБУ) по противодействию диверсионным и террористическим угрозам в Донбассе начинаются 13 августа.
В Донбассе начинаются учения СБУ
  • © facebook.com/SecurSerUkraine

«Тринадцатого августа СБУ начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении на странице второго управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в Facebook.

Согласно плану, учения продлятся месяц, в условиях максимально близких к реальным.

В СБУ призвали жителей Донбасса с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Ранее в МИД России заявили об обеспокоенности деградацией ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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