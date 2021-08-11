В МИД России выразили обеспокоенность развитием ситуации на востоке Украины

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В МИД России заявили об обеспокоенности деградацией ситуации на востоке Украины, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД России выразили обеспокоенность развитием ситуации на востоке Украины
  • © Aleksander Polyakov
  • globallookpress.com

«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня.

Также в ведомстве указали, что поставки оружия Украине со стороны НАТО провоцируют милитаристские настроения и военную эскалацию.

Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках создали специальные межведомственные органы по поиску пропавших без вести. 

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