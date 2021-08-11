В МИД России выразили обеспокоенность развитием ситуации на востоке Украины
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«Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня.
Также в ведомстве указали, что поставки оружия Украине со стороны НАТО провоцируют милитаристские настроения и военную эскалацию.
Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках создали специальные межведомственные органы по поиску пропавших без вести.