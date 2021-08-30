Президент Киргизии и глава Евросовета обсудили Афганистан

Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили по телефону ситуацию в Афганистане.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента Киргизии.

В нём отмечается, что диалог состоялся по инициативе Европейского совета.

«В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы киргизско-европейского многопланового сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по развитию ситуации в регионе, в том числе в Афганистане», — отмечено в сообщении.

Ранее глава Минобороны Киргизии Таалайбек Омуралиев заявил, что ситуация в Афганистане внесла корректировки в безопасность Центрально-Азиатского региона.