Глава Минобороны Киргизии рассказал о влиянии ситуации в Афганистане на Центральную Азию

Глава Минобороны Киргизии Таалайбек Омуралиев заявил, что ситуация в Афганистане внесла корректировки в безопасность Центрально-Азиатского региона. По его словам, приграничная обстановка в республике остаётся стабильной.

«Обострение обстановки в Афганистане внесло свои коррективы в безопасность Центрально-Азиатского региона. В основном все государства являются членами ОДКБ, ШОС. Поэтому проблемы, которые исходят из Афганистана, мы сможем решить сообща», — заявил он.

Омуралиев отметил, что приграничная ситуация в Киргизии остаётся стабильной.

«Больших проблем на границе нет. Все вопросы мы решаем мирным путём, договариваемся с соседями», — добавил министр.

Ранее в Министерстве иностранных дел Киргизии заявили, что рассчитывают на скорейшее восстановление порядка и разрешение кризисной ситуации в Афганистане путём переговоров.