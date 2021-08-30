Лукашенко обсудил с зарубежными партнёрами ситуацию в Афганистане

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с лидерами других стран ситуацию в Афганистане.
Лукашенко обсудил с зарубежными партнёрами ситуацию в Афганистане
  • Reuters

«Главная тема — ситуация в Афганистане. Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что состоялся разговор с президентами Таджикистана и России, запланированы переговоры с лидером Узбекистана.

На прошлой неделе президент Белоруссии призвал к дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы.

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