Лукашенко обсудил с зарубежными партнёрами ситуацию в Афганистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с лидерами других стран ситуацию в Афганистане.

«Главная тема — ситуация в Афганистане. Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что состоялся разговор с президентами Таджикистана и России, запланированы переговоры с лидером Узбекистана.

На прошлой неделе президент Белоруссии призвал к дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы.