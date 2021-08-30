Лукашенко обсудил с зарубежными партнёрами ситуацию в Афганистане
- Reuters
«Главная тема — ситуация в Афганистане. Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Отмечается, что состоялся разговор с президентами Таджикистана и России, запланированы переговоры с лидером Узбекистана.
На прошлой неделе президент Белоруссии призвал к дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы.