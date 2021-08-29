На месте сгоревшего в Казахстане военного склада произошёл хлопок
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«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошёл пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 (09:20 мск) был зафиксирован хлопок», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, жертв и пострадавших нет.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов.
По последним данным, погибли 13 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура.