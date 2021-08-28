В Киеве назвали число вывезенных из Афганистана украинскими самолётами

Андрей Ермак, глава офиса президента Владимира Зеленского, заявил, что украинскими самолётами из Афганистана вывезено уже более 600 человек.

«Кроме наших соотечественников, спасали и иностранцев — тех, кто оказался в опасности. Среди них — журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Ермака, Украина откликнулась на обращение партнёров с просьбой о спасении их граждан. Также украинские самолёты эвакуировали репортёров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today.

Ранее Ермак после встречи в киевском аэропорту борта с эвакуированными гражданами заявил, что Украина завершает вывоз своих граждан из Афганистана.