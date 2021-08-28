Путин выразил соболезнования в связи с последствиями взрывов на складе в Казахстане

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю трагических последствий взрыва на складах в Жамбылской области.
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями взрывов на складе в Казахстане
  • РИА Новости

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов.

По последним данным, погибли 13 человек. Президент Казахстана объявил 29 августа днём общенационального траура.

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