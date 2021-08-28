Пожары в воинской части в Казахстане потушены

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Очаги возгорания на складах воинской части на юге Казахстана потушены, остались два тлеющих хранилища, сообщили в казахском Министерстве обороны.
Пожары в воинской части в Казахстане потушены
  • © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

«Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в посёлке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения 100% безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, все жители вернулись в свои дома, пустуют лишь несколько домов, построенных вблизи ограждения базы хранения.

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов.

По последним данным, погибли 13 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днём общенационального траура.

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