В Казахстане задержали мужчину за распространение ложных данных о взрывах на складе
- ©Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
«Полицейские задержали гражданина, распространяющего ложную информацию в социальных сетях о взрывах в Жамбылской области», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, им оказался 26-летний житель города Тараза.
По данным МВД, в ходе мониторинга социальной сети Instagram правоохранители обнаружили видеозапись, на которой неизвестный мужчина говорит, что произошедшие на территории войсковой части взрывы ликвидировать невозможно из-за их мощности.
«Данное сообщение не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что ведётся досудебное расследование по статье «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».
Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов.
В результате взрыва погибли 12 человек.