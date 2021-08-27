В Казахстане задержали мужчину за распространение ложных данных о взрывах на складе

Сотрудники МВД Казахстана задержали мужчину, который распространял недостоверную информацию о произошедших взрывах на складе боеприпасов в военной части в Жамбылской области республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Полицейские задержали гражданина, распространяющего ложную информацию в социальных сетях о взрывах в Жамбылской области», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, им оказался 26-летний житель города Тараза.

По данным МВД, в ходе мониторинга социальной сети Instagram правоохранители обнаружили видеозапись, на которой неизвестный мужчина говорит, что произошедшие на территории войсковой части взрывы ликвидировать невозможно из-за их мощности.

«Данное сообщение не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ведётся досудебное расследование по статье «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов.

В результате взрыва погибли 12 человек.