В Казахстане задержали мужчину за распространение ложных данных о взрывах на складе

Короткая ссылка
Сотрудники МВД Казахстана задержали мужчину, который распространял недостоверную информацию о произошедших взрывах на складе боеприпасов в военной части в Жамбылской области республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Казахстане задержали мужчину за распространение ложных данных о взрывах на складе
  • ©Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

«Полицейские задержали гражданина, распространяющего ложную информацию в социальных сетях о взрывах в Жамбылской области», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, им оказался 26-летний житель города Тараза.

По данным МВД, в ходе мониторинга социальной сети Instagram правоохранители обнаружили видеозапись, на которой неизвестный мужчина говорит, что произошедшие на территории войсковой части взрывы ликвидировать невозможно из-за их мощности.

«Данное сообщение не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ведётся досудебное расследование по статье «Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций».

Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. 

В результате взрыва погибли 12 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить