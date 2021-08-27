В Казахстане рассказали об эвакуации детей из района ЧП на складе воинской части
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Отмечается, что из района происшествия были эвакуированы более 80 детей.
«По предварительной информации, поступившей в комитет по охране прав детей МОН, среди пострадавших в Жамбылской области детей нет», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее сообщалось о снижении интенсивности пожара на складе боеприпасов в Казахстане.
Вечером 26 августа на складе воинской части в Жамбылской области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли пять человек.