Белоруссия передала России обвиняемого в финансировании терроризма

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Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу российских коллег о выдаче обвиняемого в финансировании терроризма для привлечения к уголовной ответственности.
Белоруссия передала России обвиняемого в финансировании терроризма
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«По материалам дела обвиняемый... в сентябре 2018 года в г. Хасавюрте передал своему знакомому денежные средства, которые предполагалось перевести международной террористической организации «Исламское государство»* для приобретения оружия и обмундирования, необходимых её организованным группам и незаконным вооружённым формированиям», — говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники Гомельского РОВД ранее задержали обвиняемого на территории Белоруссии, после чего заключили его под стражу.

После вступления в силу решения Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче мужчины правоохранители передали его России.

Генпрокурор республики Андрей Швед ранее сообщал, что в Белоруссии возбуждено более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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