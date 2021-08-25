Представитель ОБСЕ выразила обеспокоенность блокировкой СМИ на Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность в связи с блокировкой на Украине веб-ресурсов ряда средств массовой информации.

Заявление опубликовано на сайте организации.

«Комментарий Рибейро последовал за решением Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против ряда физических и юридических лиц, что привело к блокировке доступа к ряду новостных ресурсов, в том числе «Страна», «Ведомости» и «Московский комсомолец», — говорится в сообщении.

Рибейро отметила, что, «хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с соответствующими международными стандартами и обязательства ОБСЕ».

21 августа в украинском издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против него.