Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зелёнкой
- Reuters
Заявление Порошенко опубликовано на сайте его партии «Европейская солидарность».
«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно», — приводятся слова Порошенко.
Экс-президент Украины считает, что Зеленский «боится больше волонтёров, военных, настоящих патриотов», чем президента России Владимира Путина.
«Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй», — заявил Порошенко.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко облили зелёнкой в Киеве возле входа на станцию метро «Крещатик», когда тот направлялся к зданию кабмина.