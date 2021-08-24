Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зелёнкой

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает причастным к инциденту в Киеве, в ходе которого его облили зелёнкой, действующего украинского лидера Владимира Зеленского.
Порошенко заявил о причастности Зеленского к нападению на него с зелёнкой
  • Reuters

Заявление Порошенко опубликовано на сайте его партии «Европейская солидарность».

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно», — приводятся слова Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что Зеленский «боится больше волонтёров, военных, настоящих патриотов», чем президента России Владимира Путина.

«Не пытайтесь нас остановить вашей зелёной соплёй», — заявил Порошенко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко облили зелёнкой в Киеве возле входа на станцию метро «Крещатик», когда тот направлялся к зданию кабмина.

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