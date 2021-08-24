Пригожин высказался о награждении Вахтанга Кикабизде на Украине

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал награждение на Украине артиста Вахтанга Кикабидзе орденом Ярослава Мудрого V степени.

«Здесь вопрос этики. Мы можем по-разному относиться к Зеленскому, но он выполняет функции руководителя государства. Кикабидзе получил орден из его рук, наверное, для него это важно. Учитывая, что он аксакал, он мог быть переговорщиком. Грузин, любящий Украину, уважающий российского зрителя, он мог бы быть мостом к отношениям между нашими странами. Важно, чтобы люди такого планетарного масштаба ориентировали людей на правильные действия, а не воинствующие», — заявил Пригожин в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды во время торжеств по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Как сообщает пресс-служба офиса президента, в частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени были награждены актёр и певец Вахтанг Кикабидзе и главный тренер сборной команды Украины по футболу в 2016—2021 годах Андрей Шевченко.