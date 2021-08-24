Минздрав Казахстана назвал три сценария развития эпидемии COVID-19

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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назвал три сценария развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в республике.
Минздрав Казахстана назвал три сценария развития эпидемии COVID-19
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на заседании правительства страны.

«Министерством обновлён прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции до ноября. Так, при пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре составит до 6,3 тыс. случаев, в октябре — до 2,4 тыс. случаев. При реалистичном сценарии в сентябре — до 5,3 тыс. случаев, в октябре — до 1,8 тыс. случаев. При оптимистичном сценарии в сентябре — до 4,2 тыс. случаев, в октябре — до 1,3 тыс. случаев в сутки», — приводит Tengrinews.kz слова Цоя.

По его словам, за последние две недели загруженность инфекционных коек снизилась на 12%.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 5631 и достигло 748 851.

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