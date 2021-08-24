Власти Литвы оставят торгующие с Белоруссией компании без субсидий
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- РИА Новости
«Скажу прямо: ни о каких субсидиях не может быть и речи. Мы понимаем, что есть трудности, но надеемся, что они временные», — приводит ТАСС её слова.
Министр отметила, что те, кто занимается бизнесом с Белоруссией, «уже привыкли к неожиданностям со стороны автократического государства».
Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров обсудили события в Белоруссии.