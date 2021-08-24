Власти Литвы оставят торгующие с Белоруссией компании без субсидий

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила в эфире радио LRT, что литовские компании, сотрудничающие с компаниями в Белоруссии и пострадавшие от санкций Евросоюза против Минска и взаимных ограничительных мер, рассчитывать на получение господдержки в виде субсидий из бюджета Литвы не смогут.

«Скажу прямо: ни о каких субсидиях не может быть и речи. Мы понимаем, что есть трудности, но надеемся, что они временные», — приводит ТАСС её слова.

Министр отметила, что те, кто занимается бизнесом с Белоруссией, «уже привыкли к неожиданностям со стороны автократического государства».

Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров обсудили события в Белоруссии.