Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что лидеры продолжили уже начатые ранее обсуждения ситуации в Афганистане, а также поговорили о двусторонней повестке, в частности об экономических и военно-политических вопросах.
«Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», — пишет агентство.
Главы двух стран также обсудили предстоящие учения «Запад-2021» и побеседовали о ситуации на границах Белоруссии с НАТО.
Ранее Лукашенко попросил Россию помочь белорусской стороне с получением кредита через Евразийский банк развития.