Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры.
Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что лидеры продолжили уже начатые ранее обсуждения ситуации в Афганистане, а также поговорили о двусторонней повестке, в частности об экономических и военно-политических вопросах.

«Говорили о союзных программах, которые на сегодняшний день в высокой степени готовности. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», — пишет агентство.

Главы двух стран также обсудили предстоящие учения «Запад-2021» и побеседовали о ситуации на границах Белоруссии с НАТО.

Ранее Лукашенко попросил Россию помочь белорусской стороне с получением кредита через Евразийский банк развития.

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