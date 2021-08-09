Лукашенко попросил Россию помочь с кредитованием через ЕАБР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию помочь белорусской стороне с получением кредита через Евразийский банк развития.

Об этом он заявил в ходе «Большого разговора с президентом».

«Если бы россияне нам помогли с кредитованием через Евразийский этот банк, благодарны были бы. Исключительно в связи с пандемией», — цитирует его ТАСС.

Лукашенко рассказал, что Белоруссия рассчитывала на помощь в размере около $1 млрд от Международного валютного фонда для преодоления последствий пандемии. По его словам, этому помешала белорусская оппозиция, призывавшая не спонсировать режим.

«А эти деньги — под COVID-19. Уже полтора миллиарда истратили на лечение людей. Это была бы хорошая поддержка. Не выделили. Поэтому мы благодарны были бы, я Путину сказал, если бы через Евразийский банк [получили кредит]», — сообщил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что поддерживает введение ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии и готов внести в парламент соответствующий законопроект.