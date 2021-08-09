Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение ответственности за призывы к санкциям в отношении Белоруссии и готов внести в парламент соответствующий законопроект.
Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
  • ©Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Об этом он сказал в ходе «Большого разговора с президентом» при участии представителей белорусской общественности, экспертов и журналистов.

«Противодействие и наказание за призывы к санкциям — давайте так и напишем», — цитирует ТАСС Лукашенко. 

Белорусский президент сообщил, что, когда будет выработано «конкретное изменение» закона, он внесёт его на утверждение в парламент.

Ранее Лукашенко заявил, что страна ведёт торговлю и развивается, несмотря на санкции Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить