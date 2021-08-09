Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
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Об этом он сказал в ходе «Большого разговора с президентом» при участии представителей белорусской общественности, экспертов и журналистов.
«Противодействие и наказание за призывы к санкциям — давайте так и напишем», — цитирует ТАСС Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что, когда будет выработано «конкретное изменение» закона, он внесёт его на утверждение в парламент.
Ранее Лукашенко заявил, что страна ведёт торговлю и развивается, несмотря на санкции Евросоюза.