В Белоруссии возбудили дело по факту надругательства над флагом страны в Польше

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту надругательства в Польше над белорусским государственным флагом.

Об этом БЕЛТА сообщил начальник УСК по Минску Сергей Паско.

«По данным следствия, не позднее 21 августа этого года неустановленные лица, находясь на территории Польши, умышленно, по мотивам политической и идеологической вражды, демонстративно бросили на тротуар государственный флаг Республики Белоруссия, после чего топтали и пачкали госсимвол Белоруссии, тем самым выражая неуважительное и пренебрежительное отношение к нему», — сказал он.

Как отметил Паско, данные противоправные действия неизвестные снимали на видео, а после разместили ролик в интернете.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 370 («Надругательство над государственными символами») УК Белоруссии. Следственными органами проверяется информация о причастности к преступным действиям белорусских граждан, находящихся на территории иностранного государства.

В мае генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело «за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь».