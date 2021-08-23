Киргизия ввела временные ограничения на въезд гражданам Афганистана

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Министерство иностранных дел Киргизии сообщило, что введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана. Об этом информирует пресс-служба киргизского МИД.
Киргизия ввела временные ограничения на въезд гражданам Афганистана
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«С учётом нестабильной военно-политической ситуации в Афганистане, во избежание проникновения на территорию Киргизии нежелательных лиц, а также массового въезда лиц, ищущих убежище, введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана», — приводит сообщение Интерфакс.

Исключение составит оформление дипломатических и служебных виз дипломатам и членам официальных делегаций.

Также на стадии согласования находится вопрос оформления виз Киргизии афганским студентам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев обсудили ситуацию в Афганистане.

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