Посольство России в Эстонии раскритиковало установку памятника «лесным братьям»

Посольство России раскритиковало установку в Эстонии памятника представителям «лесных братьев» — националистического вооружённого бандподполья послевоенного периода.

«Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев — спасителей Европы и мира — не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей», — говорится в сообщении в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что «тем, кто страдает исторической забывчивостью, стоит напомнить, чем запятнали себя те, кто сегодня пребывает в ореоле борцов за свободу и независимость Эстонии».

«Один из подобных «борцов» — некий Ильмар Илп... Во главе созданной им банды он орудовал на Сааремаа до лета 1950 года, терроризируя и убивая мирных жителей по подозрению в том, что они сотрудничали с советской властью, подвергая их перед смертью мучениям и пыткам. Заметим, что Илп и ему подобные бандиты предпочитали не сражаться с военными, а убивать мирных граждан. Имеющиеся факты подтверждают, что с конца 1944 по 1946 год эстонскими «лесными братьями» были убиты пять офицеров и солдат Красной армии и 456 гражданских лиц», — рассказали в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что уже не раз говорилось об опасности курса на оправдание пособников нацистов.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов на семинаре в Европарламенте заявил, что в последние годы ревизионизм итогов Второй мировой войны разрастался и становился целенаправленной кампанией в Евросоюзе.

Он отметил, что на его глазах ревизионистские устремления отдельных «не самых больших и влиятельных» стран и политиков ЕС «последовательно разрастались, оформляясь, по сути, в целенаправленную кампанию».

Апогеем этой кампании стало принятие 19 сентября 2019 года Европарламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», подчеркнул он.

Этот документ стал квинтэссенцией продвигаемых в ЕС псевдоисторических реваншистских концепций, цель которых — отождествить нацизм и коммунизм.

Он отметил попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны и на нацистский режим, который признан Нюрнбергским трибуналом преступным, и на Советский Союз.