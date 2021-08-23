Немецкий журналист раскритиковал «будничный» приём Меркель в Киеве

Немецкий журналист Йорг Бланк удивился тому, что канцлера Германии Ангелу Меркель в украинской столице встретили «буднично» и в аэропорту не присутствовал даже мэр Киева Виталий Кличко.

Бланк опубликовал в своём Twitter кадры со встречи Меркель в Киеве, на которых видно, что канцлера встретили несколько человек, среди которых не было первых украинских лиц.

«Будничный приём канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать», — написал он.

Также журналист заявил, что недавно украинский президент Владимир Зеленский «обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России».

Бланк предположил, что Зеленский может делать ставку на «Зелёных» в следующем федеральном правительстве Германии.

22 августа в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.