В МИД прокомментировали проведение форума «Крымская платформа»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировали проведение украинского форума «Крымская платформа».

Отвечая на вопрос, «как в Москве оценивают это мероприятие», он заявил, что «как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа».

Саммит планируется провести 23 августа.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.