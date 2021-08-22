Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины,

«За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии», — говорится в документе.

Ранее Зеленский рассказал, какая тема его переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель была приоритетной.