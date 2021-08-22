Кличко не пустили в аэропорт Борисполь встречать Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не пустили в аэропорт Борисполь для встречи канцлера Германии Ангелы Меркель, которая должна прибыть на Украину в ближайшие часы.

«Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время её прошлых визитов в Киев», — написал Кличко в Telegram.

Он уточнил, что его не впустили в аэропорт.

Кличко также обнародовал видеозапись, как сотрудник охраны в зале официальных делегаций в аэропорту отказывается его впускать, мотивируя это тем, что мэр отсутствует в списках.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Меркель 22 августа посетит Киев, где намерена встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.