Британский режиссёр Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию
- Reuters
Об этом сообщает «Громадьске».
Отмечается, что во время своей благодарственной речи в адрес организаторов мероприятия он поблагодарил Россию.
«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал он.
Отмечается, что после этого публика начала негативно реагировать на его слова и режиссёр извинился.
В октябре 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию.