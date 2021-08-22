Британский режиссёр Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию

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Британский режиссер Терри Гиллиам на закрытии Одесского кинофестиваля перепутал Украину с Россией.
Британский режиссёр Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадьске».

Отмечается, что во время своей благодарственной речи в адрес организаторов мероприятия он поблагодарил Россию.

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал он.

Отмечается, что после этого публика начала негативно реагировать на его слова и режиссёр извинился.

В октябре 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию.

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