Британский режиссёр Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию

Британский режиссер Терри Гиллиам на закрытии Одесского кинофестиваля перепутал Украину с Россией.

Об этом сообщает «Громадьске».

Отмечается, что во время своей благодарственной речи в адрес организаторов мероприятия он поблагодарил Россию.

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал он.

Отмечается, что после этого публика начала негативно реагировать на его слова и режиссёр извинился.

В октябре 2019 года белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Житомире оговорился и упомянул вместо Украины Россию.